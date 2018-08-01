"Тюменский легион" уступил сопернику из Челябинска

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Со счетом 1:5 завершилась встреча "Тюменского легиона" и "Белых Медведей" из Челябинска в рамках традиционного хоккейного турнира памяти Дениса Ляпина в Чебаркуле 17 августа, сообщает ХК "Рубин".

Подопечным Владимира Гусева не удалось развить успех после победы в предыдущем поединке над уфимским "Толпаром" в овертайме (2:1).

Для сибиряков противостояние с уральцами разделилось на две части. В первой тюменцы угрожали воротам соперников. Но стартовый период выдался "сухим". А в начале следующего отрезка "медведи" открыли счет – отличился Иван Уколов. Вскоре Аркадий Аксенов развил успех челябинцев. Однако затем наступило голевое затишье. Прервали его "легионеры", реализовав большинство на 48-й минуте. С передачи Ивана Степанов цель поразил Андрей Коваленко. Казалось, что тюменцы вернули на площадку интригу, но Данил Зиновьев, Демид Мансуров и Аксенов установили окончательный результат матча.

Заключительный матч на чебаркульском льду "Тюменский Легион" проведет 18 августа с местной "Звездой".