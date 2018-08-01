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В спорткомплексе Тобольска тушили условный пожар

Происшествия, 17:49 18 августа 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Гарнизонные пожарно-тактические учения прошли в Тобольске в спортивном комплексе "Сумкино" ДЮСШ № 1, сообщает региональное управление МЧС России.

Условный пожар возник в результате короткого замыкания в боксерском зале на первом этаже. В результате возникало сильное задымление и угроза распространения горения в смежные помещения. На момент прибытия первого РТП площадь пожара составила 40 кв. м.

Вахтер сообщил о пожаре в пожарную охрану. Администрация объекта организовала эвакуацию людей и сообщила о пожаре руководству спортивного комплекса, приняла меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

Первыми к месту пожара прибыл дежурный караул 129-й пожарно-спасательной части в составе двух отделений. Командир отделения, оценив обстановку по внешним признакам, объявил ранг пожара № 3 и организовал сбор газодымозащитников свободных от несения службы, произвел отключение электроэнергии, подал в составе звена ГДЗС ствол на тушение условного пожара.

Всего на учениях было задействовано более 30 сотрудников восьмого отряда, Тобольского поисково-спасательного отряда, полиции и скорой помощи. Заместитель начальника 8-го отряда ФПС Иван Чарков при подведении итогов учений оценил действия личного состава на удовлетворительно.

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# спортивный комплекс , Тобольск , условный пожар

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