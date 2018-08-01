Тюменские спортсмены выступят на чемпионате мира по скалолазанию

фото Союза экстремальных видов спорта фото Союза экстремальных видов спорта

Тюменские скалолазы выступят на чемпионат мира, который пройдет с 6 по 16 сентября в австрийском Инсбруке. Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, все тюменцы выступят в дисциплине "скорость".

В российскую сборную вошли: чемпионка мира Мария Красавина, обладательница Кубка мира и чемпионка Европы Юлия Каплина, победительница первенств мира и Европы Дарья Кан, трехкратный обладатель Кубка мира и призер чемпионатов мира Станислав Кокорин, призер первенств Европы Петр Земляков и чемпион России Александр Шиков.

Кроме того, по данным заявки сборной России на чемпионат мира, еще несколько тюменцев попали в состав запасных - это Сергей Рукин и Екатерина Баращук, пишет "Вслух.ру".