Более двух тысяч человек побывали на первом "Яйцефесте" в Тюменском районе

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Более 2,5 тыс. человек стали гостями первого "Яйцефеста" в Тюменском районе 18 августа, сообщает управление информационной политики и информатизации муниципального образования.

Символом фестиваля стала курица в золоченой клетке, которую накормили золотым зерном, чтобы она несла золотые яйца. Около 2 тыс. яиц пошло на приготовление яичницы, которой угощали всех желающих. На мастер-классах делали яйца из бумаги, ниток, других подручных материалов.

Фирменные блюда из яиц готовили участники кулинарного батла. С одной стороны: глава Тюменского района Светлана Иванова, директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко и директор по развитию Боровской птицефабрики Наталья Баева; с другой: директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, директор Пышминской птицефабрики Сергей Тимофеев и председатель областного отделения "Опора России Эдуард Омаров. Приготовленный омлет с различными добавками пробовало жюри из зрителей.

"Тюменский район в проведении таких фестивалей – теперь первый навсегда. Уверен, "Яйцефест" встанет в один ряд с такими тюменскими мероприятиями, как "Абалакское поле", "Небо и земля", "Лето в Тобольском Кремле", - сказал Андрей Пантелеев.

По оценке организаторов, на первом фестивале яйца и птицы побывали около 2,5 тыс. человек. Для доставки гостей из Тюмени были организованы бесплатные автобусы. Глава района Светлана Иванова заверила – у фестиваля яйца в Тюменском районе будет постоянная прописка.