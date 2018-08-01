  • 21 августа 201821.08.2018вторник
  • USD67,1807
    EUR76,7204
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер северо-западный

Заводоуковцы станут участниками Instagram-флешмоба

Общество, 17:20 21 августа 2018

Фото с сайта ichip.ru

Заводоуковский флешмоб "Горжусь, что живу под российским флагом" пройдет в социальной сети Instagram 22 августа.

Организаторы сообщают, для участия пользователю необходимо выложить фотографию с текстом "Почему я горжусь, что живу под российским флагом", затем передать эстафету следующему участнику, прикрепляя пост хештегами #ДеньФлага, #ДеньФлагаНаУрале.

Участниками настоятельно рекомендуют обратить внимание на выполнение требований Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года "О государственном флаге Российской Федерации": строгое соблюдение сторон и порядка расположения полос на флаге; недопустимость размещения на флаге каких-либо изображений и надписей; соблюдение правил размещения государственного флага совместно с другими флагами.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , Заводоуковск , флешмоб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 21.08.2018Конкурс цветников пройдет в Москве 9 сентября
17:53 21.08.201822 августа - события дня
17:42 21.08.2018В Иртышатских Юртах и Прииртышском откроют новые мечети
17:31 21.08.2018День молодежного самоуправления в Тюменском районе: идет прием заявок