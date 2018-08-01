Заводоуковцы станут участниками Instagram-флешмоба

Фото с сайта ichip.ru Фото с сайта ichip.ru

Заводоуковский флешмоб "Горжусь, что живу под российским флагом" пройдет в социальной сети Instagram 22 августа.

Организаторы сообщают, для участия пользователю необходимо выложить фотографию с текстом "Почему я горжусь, что живу под российским флагом", затем передать эстафету следующему участнику, прикрепляя пост хештегами #ДеньФлага, #ДеньФлагаНаУрале.

Участниками настоятельно рекомендуют обратить внимание на выполнение требований Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года "О государственном флаге Российской Федерации": строгое соблюдение сторон и порядка расположения полос на флаге; недопустимость размещения на флаге каких-либо изображений и надписей; соблюдение правил размещения государственного флага совместно с другими флагами.