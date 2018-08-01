Столичный эксперт расскажет об адаптации ребенка с ОВЗ к школьной жизни

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Кандидат педагогических наук, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ Артур Хаустов расскажет о том, как помочь особенному ребенку с РАС адаптироваться к школе, сообщает Минпросвещения РФ.

Мировая статистика последних лет показывает, что детей с аутизмом с каждым годом становится все больше. Все чаще такие дети приходят учиться в обычные общеобразовательные школы. Что такое аутизм? Как правильно организовать работу, чтобы адаптация прошла безболезненно для ребенка, других детей и школы?

На эти и другие вопросы ответит эксперт в режиме онлайн 23 августа в 11 часов по московскому времени.