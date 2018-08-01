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Тюменские футболисты завоевали путевку в финал Кубка России

Спорт, 12:54 23 августа 2018

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" прошел в 1/16 финала Кубка России после победы над "Сибирью" из Новосибирска со счетом 2:1, сообщает ФК "Тюмень".

Первый гол в ворота тюменцев отправил Артум Коржунов. После розыгрыша штрафного Лаук направил мяч Коронову, который удачно перевел его в ворота соперника – 1:1.

Автором победного года стал Карпов. В ближайшее время пройдет жеребьевка следующего раунда. Она определит соперника сибиряков.

26 или 27 сентября на "Геолог" приедут Топ-клубы премьер-лиги – московские "Локомотив", "Спартак", ЦСКА или "Краснодар".

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# Кубок России , Сибирь , стадион Геолог , футбол

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