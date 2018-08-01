Тюменцы поделились опытом развития сообщества отцовства на межрегиональном форуме

| Фото: пресс-службы мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-службы мультицентра «Моя территория»

Доцент ТюмГУ Александр Чехонин поделился опытом развития сообщества отцовства на межрегиональном форуме "Отцовство в России: современные тенденции и приоритеты" в Саратове, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Он выступил с докладом "Ключевые векторы социально-педагогической актуализации ответственного отцовства в РФ".

"Сегодня в России необходимо создавать референтные сообщества отцов. При условии привлечения специалистов они будут заниматься профессиональным повышением воспитательной компетенции их участников, сопрягая конференции и форумы с предоставлением различных площадок для регулярного, а не "мероприятийного" детско-родительского семейного взаимодействия", - считает доцент кафедры общей и социальной педагогики ТюмГУ, докторант академической кафедры методологии и теории социально-педагогических исследований Александр Чехонин.

Некоторые конкретные предложения педагога, аргументированные результатами его исследований и общественной деятельности, были приняты в работу Федерального совета отцов. А активисты из Саратова запланировали создать советы отцов в каждой школе области.