Ярмарки вакансий помогают тюменцам найти работу по специальности

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Девять работодателей искали новых сотрудников на ярмарке вакансий, которая прошла в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Им требовались специалисты на вакансии: инженер ПТО, финансовый консультант, повар, кондитер, страховой агент, машинист крана, водитель самосвала, газорезчик, уборщик, сообщают в Центре занятости.

Один из соискателей Кирилл Малинин поделился впечатлениями от ярмарки вакансий. "По образованию я документовед, ищу работу по своей специальности. Здесь мне удалось пообщаться сразу с несколькими работодателями, с одним из которых мы пришли к предварительной договоренности о трудоустройстве. Это было очень удобно, что не пришлось ходить по нескольким предприятиям, тратить много времени, а удалось пообщаться со всеми сразу в одном месте", - рассказал он.

Всего мероприятие посетили более 70 человек, 24 из них договорились с работодателями о предварительном трудоустройстве. Следующая ярмарка пройдет 20 сентября, на ней работу предложат пожилым жителям Тюмени и Тюменского района.