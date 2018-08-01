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Тюменка Зульфия Сабитова представит Россию в чемпионате мира по гребному слалому

Спорт, 17:43 29 августа 2018

https://vk.com/csp72 | Фото: https://vk.com/csp72

Тюменская спортсменка Центра спортивной подготовки Зульфия Сабитова в составе сборной России по гребному слалому примет участие в финальном этапе Кубка мира и чемпионате мира. Такое решение принял тренерский совет, сообщают в ЦСП72.

На заключительный кубковый этап, который состоится 7-9 сентября в Сеу д'Уржель (Испания) вызваны десять спортсменов. В Испанию сборная России отправится под руководством главного тренера команды Жана-Ива Шетана. Помогать специалисту будут Александр Липатов, Максим Образцов, Дмитрий Тимаков. На главный старт международного сезона, который поставит точку в нынешнем году, - чемпионат мира в Рио-де-Жанейро с 26 по 30 сентября, отобраны двенадцать атлетов.

На счету Зульфии Сабитовой две золотых медали в текущем сезоне. В июне тюменская каноистка выиграла золото международных соревнований по гребному слалому Puchar prezydenta miasta Krakowa, в июле стала победительницей второго этапа Кубка мира по гребному слалому.

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# гребной слалом , Зульфия Сабитова , Кубок мира , ЦСП72 , чемпионат мира

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