Мигрант пытался перебежать государственную границу в Казанском районе

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Мигранта, виновного в незаконном пересечении границы, осудили в Казанском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В сентябре 2016 года гражданин Кыргызстана был осужден за незаконное пересечение границы РФ к 8 месяцам лишения свободы. В июне 2017 года полиция вынесла решение о запрете въезда мигранту в Россию из-за уклонения от уплаты административного штрафа.

Мужчина все равно пересек российскую границу со стороны Казахстана. Бегущего нарушителя увидел пограничник, находившийся на наблюдательной вышке. Мигрант был оперативно задержан. По решению суда он был заключен под стражу.

Суд приговорил мигранта к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.