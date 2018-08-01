В Тюмени открыто производство детской одежды

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Производство детской одежды и одежды для новорожденных открыто в Тюмени при организационной и финансовой поддержке регионального Инвестиционного агентства.

По информации инвестиционного агентства, в проект вложено 14,4 млн рублей. Создано 5 рабочих мест.

На средства инвестиционного займа инвестор – ООО "УК "Умка бэби" – приобрел земельный участок и нежилое помещение в Тюмени и провел строительно-монтажные работы.

Предприятие выпускает ежемесячно от 4,5 тыс. до 6 тыс. единиц продукции. Все изделия производятся из качественных и натуральных материалов. Идет постоянное обновление коллекции с учетом направления детской моды. Также на предприятии налажено производство собственной детской круглой кроватки-трансформера и пошив матрасов.