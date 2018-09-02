Александр Моор и Дмитрий Артюхов поздравили жителей Нового Уренгоя с днем города

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Сразу с тремя праздниками поздравил жителей Нового Уренгоя врио губернатора Тюменской области Александр Моор - с днем города, днем работника нефтяной и газовой промышленности и с началом нового учебного года. Он вместе с врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым посетил главную площадку, где проходили народные гуляния, и прямо со сцены передал ямальцам привет от южных соседей.

"Я привез вам из Тюмени от всех моих земляков огромный горячий привет, ловите! Мы очень любим вас и ценим нашу дружбу! Желаем здоровья, благополучия, любви и добра семьям, а городу - развития и процветания!", - обратился Александр Моор к новоуренгойцам, которые поддержали поздравления бурными аплодисментами.

Дмитрий Артюхов признался, что Новый Уренгой - это родной для него город, и быть в этот день здесь - большая честь. "У нашего города позади выдающаяся история, а впереди не менее великое будущее. Мы сделаем все, чтобы наш город развивался, а его жители жили счастливо", - сообщил он.

Мэр города Иван Костогриз поблагодарил горожан за их труд и отношение к Новому Уренгою и отметил, что успехами муниципалитета гордится не только весь Ямал, но и вся Россия. Он призвал сделать город еще лучше, красивее и комфортнее, и пожелал всем процветания и достатка.

Завершилось празднование 43 дня рождения Нового Уренгоя эффектным фейерверком.

Дарья Казакова