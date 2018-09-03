Александр Моор и Дмитрий Артюхов поздравили жителей Ноябрьска с Днем города

День города и день работника нефтяной и газовой промышленности в северных городах неразрывно связаны. Именно с открытия и разработки месторождений углеводородов началась история многих ямальских городов.

Такими словами начал поздравление жителей Ноябрьска с Днем города врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Ямал и Тюменскую область связывают тысячи человеческих судеб и очень сильные экономические отношения. Мы очень ценим нашу дружбу, надеемся, что сотрудничество между нашими регионами будет расширяться и углубляться. Ноябрьск - очень молодой город, но он динамично развивается. Желаю всем новых интересных проектов, счастья, любви и добра!", - обратился он со сцены к участникам праздника.

Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов напомнил, что несмотря на небольшой возраст, Ноябрьск имеет за плечами годы великой славы.

"Построен этот город был в сложнейших условиях, позади - огромные подвиги наших северян. В такие дни особые слова благодарности ветеранам Севера и наших градообразующих предприятий, которые сделали действительно великое дело и вписали себя навеки в историю не только нашего края, но и всей страны. От всей души поздравляю вас с Днем города, желаю процветания, здоровья и благополучия!", - сообщил он.

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов напомнил, что жители города помнят первопроходцев и мечтают о будущем, но живут настоящим, а значит, у Ноябрьска будет продолжаться история. "Желаю, чтобы в наших домах было тепло, чтобы мы ходили по чистым благоустроенным улицам, и чтобы мы улыбались друг другу!", - заявил он.

Дарья Казакова