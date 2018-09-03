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ТюмГУ выиграл грант на реализацию арктического проекта

Общество, 10:47 03 сентября 2018

tyuiu.ru | Фото: tyuiu.ru

Грант на реализацию крупного международного проекта "Умные сообщества в Арктическом регионе" выиграл Тюменский госуниверситет в составе международного консорциума. Общая сумма проекта составит 5 млн руб, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Координатором проекта со стороны ТюмГУ является кафедра экономической теории и прикладной экономики (руководитель - профессор Ирина Лиман). В качестве партнеров проекта выступают такие ведущие вузы, как Nord University, Nord University Business School (Норвегия), University of Oulu, Energy and Environmental Engineering Research Unit (Финляндия) и другие.

Основная цель проекта заключается в изучении существующего опыта по разработке, созданию и продвижению совершенного нового направления в развитии Арктических регионов – создание Умных сообществ на Крайнем Севере (TN SmartNorth), а также формирование международной научно-исследовательской сети в данной области.

"Проект прежде всего направлен на объединение усилий международного академического сообщества различных университетов и научно-исследовательских институтов, представителей государственной власти и бизнеса, которые разделяют интерес к концепции создания умных городов и сообществ в районах Крайнего Севера, как одного из факторов устойчивого экономического роста. Кроме того, он реализует продвижение концепции Умных сообществ и за пределами Арктического региона, - сообщила Ирина Лиман. - По этой причине в международную группу исследователей подключены известные специалисты в области умного управления, технологий, менеджмента, инноваций и государственного-муниципального управления".

В долгосрочной перспективе исследовательская сеть будет направлена на распространение знаний в тематических областях, имеющих отношение к созданию и развитию умных городов и обществ на Крайнем Севере.

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# Арктика , грант , ТюмГУ , ученые

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