Александр Моор и Дмитрий Артюхов вручили благодарности выдающимся жителям Нового Уренгоя

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Знаки отличия, благодарственные письма и грамоты вручили выдающимся жителям Нового Уренгоя врио губернатора Тюменской области Александр Моор и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Награждение приурочили ко Дню города и профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности. В этот день чествовали не только нефтяников и газовиков, но и учителей, врачей, спортсменов, сотрудников силовых служб и работников других сфер.

Александр Моор отметил, что восхищен темпами развития города. "В зале собрались представители многих профессий, которых объединяет одно - профессионализм и любовь к своему делу, к своей малой родине. Благодаря таким людям, как вы, Ямал и Тюменская область развиваются и уверенно смотрят в будущее. Большое спасибо за ваш труд", - поблагодарил он присутствующих и напомнил, что дружеские отношения между регионами, которые он считает главной ценностью, будут продолжаться еще многие годы.

Дмитрий Артюхов назвал Новый Уренгой городом трудовой славы, который за свою небольшую историю уже вписал себя в историю государства и всего мира. "За этими триллионами кубометров, за уникальными результатами в сложнейших условиях стоит труд уренгойцев. Вы подаете уникальный пример для будущих поколений", - обратился он к горожанам.

Многие обладатели наград в ответном слове отметили, что на Ямале всегда был принят командный стиль работы, поэтому слова благодарности за активную жизненную позицию можно по праву сказать любому его жителю.

Дарья Казакова