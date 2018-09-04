В Уватском районе детский сад оштрафовали за травму ребенка на прогулке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководство детского сада оштрафовали за травму ребенка в Уватском районе, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Дошкольник на площадке детского сада получил травму во время прогулки. Мальчик поскользнулся и упал с металлической лестницы, получив закрытый перелом ноги. Малыш длительное время не мог вести активный образ жизни, посещать спортивную секцию. Руководство образовательного учреждения не принесло своих извинений за причинный вред здоровью ребенка.

После возбуждения исполнительного производства и вынесения постановления об ограничении на регистрационные действия в отношении транспортных средств предприятия, руководство детского сада произвело оплату задолженности в полном объеме. Матери ребенка выплачено 50 тыс. рублей.