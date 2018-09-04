Анатолий Карпов сразился в шахматы с сотрудниками "Транснефть-Сибири"

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

40 сотрудников АО "Транснефть-Сибирь" приняли участие в открытом шахматном турнире, который состоялся в санатории "Хвойный" (Тюменский район). География участия – от Нового Уренгоя до Тюмени.

Как сообщает пресс-служба компании, мероприятие было приурочено ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности и прошло при участии 12-го чемпиона мира по шахматам, депутата Государственной Думы Российской Федерации Анатолия Карпова.

В церемонии открытия мероприятия также приняли участие генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь" Виктор Бронников, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, ветераны шахматного спорта.

Анатолий Карпов поздравил нефтепроводчиков с их профессиональным праздником и отметил: "Шахматы культивируются во многих организациях и на предприятиях. Поддержанию интереса к этой игре способствуют турниры, подобные тому, что сегодня организовала "Транснефть-Сибирь". Мне приятно сыграть с людьми, для которых шахматы стали любимым увлечением".

В рамках открытого шахматного турнира Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры с участниками соревнований, состоялся и блиц-турнир.

Шахматы – один из видов спорта, включенных в корпоративную спартакиаду АО "Транснефть-Сибирь" с 1999 года. Также шахматы включены в программу ежегодной Спартакиады организаций системы ПАО "Транснефть". В этом году представительница АО "Транснефть – Сибирь" из г. Нижневартовска Эмма Богомолова заняла 2-е место в шахматных соревнованиях на уровне ПАО "Транснефть".