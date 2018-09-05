В Нижневартовске неизвестные подожгли дом руководителя Росрыболовства

| Фото: noturfish.ru | Фото: noturfish.ru

Неизвестные подожгли машину и дом сотрудников Росрыболовства в Нижневартовске, сообщает Нижнеобское территориальное управление федерального агентства по рыболовству.

В августе 2018 года сотрудники Росрыболовства выявили места реализации незаконно добытых осетровых видов рыб на территории Нижневартовского района. Также было организовано совместное с сотрудниками полиции и инспекторами рыбоохраны мероприятие на Центральном рынке Нижневартовска. В результате выявлены факты реализации свежемороженой и копченой сибирской стерляди с отсутствием документов. Рыба была изъята.

Ночью 31 августа была сожжена машина старшего государственного инспектора, ответственного за работу в Нижневартовском районе. Ущерб от поджога составил около 2 млн рублей.

Следующей ночью были сожжены надворные постройки во дворе дома временно исполняющего обязанности руководителя Нижнеобского управления Росрыболовства. В результате чего сгорели баня, гараж, получил повреждения жилой дом. Во время эвакуации из дома ожоги второй степени получил пожилой отец, при этом в доме находились престарелая мать и пятилетняя дочь начальника. По предварительным расчетам, ущерб от поджога составляет около 1 миллиона рублей.

По мнению следствия, данные поджоги связаны между собой и организованы людьми, причастными к незаконному вылову и обороту осетровых видов рыб на территории Югры, в целях запугивания должностных лиц Росрыболовства и членов их семей.