  • 6 сентября 20186.09.2018четверг
  • USD68,4628
    EUR79,1362
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер северо-восточный

Житель Красноярска похитил деньги у фирмы микрозаймов в Тюмени

Происшествия, 18:33 06 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Красноярска, похитившего деньги в микрокредитной компании, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Мужчина попросил разменять 50 тыс. рублей. При пересчете денег сотрудница фирмы не досчиталась 1 тыс. рублей. Злоумышленник лично пересчитал деньги и добавил недостающую тысячу. Получив 50 тыс. крупными купюрами, он покинул помещение микрозайма. При повторном пересчете денег сотрудники компании недосчитались 29 тыс. рублей. Во время пересчета, мошенник заломил уголки нескольких купюр в ладонь.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# деньги , мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:33 06.09.2018Житель Красноярска похитил деньги у фирмы микрозаймов в Тюмени
16:21 06.09.2018Ямалец бесплатно отработает за связь с несовершеннолетней
13:59 06.09.2018Жительницу Губкинского оштрафовали за избиение полицейского
13:26 06.09.2018Тюменец выплатил моральный ущерб пострадавшей в ДТП пенсионерке