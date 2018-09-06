Житель Красноярска похитил деньги у фирмы микрозаймов в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Красноярска, похитившего деньги в микрокредитной компании, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Мужчина попросил разменять 50 тыс. рублей. При пересчете денег сотрудница фирмы не досчиталась 1 тыс. рублей. Злоумышленник лично пересчитал деньги и добавил недостающую тысячу. Получив 50 тыс. крупными купюрами, он покинул помещение микрозайма. При повторном пересчете денег сотрудники компании недосчитались 29 тыс. рублей. Во время пересчета, мошенник заломил уголки нескольких купюр в ладонь.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.