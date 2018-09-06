Фонд развития промышленности выдает льготные займы по программе "Цифровизация промышленности"

ФПР начал выдавать займы для цифровизации промышленности | Фото: minpromtorg.gov.ru ФПР начал выдавать займы для цифровизации промышленности | Фото: minpromtorg.gov.ru

Фонд развития промышленности начал прием заявок по новой программе "Цифровизация промышленности", которая направлена на внедрение цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать производственные процессы на предприятии, сообщает Минпромторг.

"Программа "Цифровизация промышленности" будет интересна предприятиям самого широкого круга отраслей, поскольку она ориентирована не столько на создание конкретных продуктов, сколько на оптимизацию существующих производств за счет внедрения цифровых технологий, - сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - Например, автоматизированных систем проектирования и разработки изделий, и, как следствие, повышения эффективности производственных и технологических процессов на предприятиях".

Производители смогут получить займы на сумму от 20 до 500 млн рублей сроком до 5 лет. Общий бюджет проектов стартует от 25 млн рублей, при этом софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков должно составлять не менее 20 % бюджета проекта.

Процентная ставка по новой программе дифференцированная, она зависит от проекта и может составлять 1 % или 5 % годовых. Ставка в 1 % годовых действует при приобретении отечественного программного обеспечения стоимостью более 50 % от суммы займа или в случае привлечения в качестве ключевого исполнителя системного интегратора с российской "пропиской", который входит в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний, публикующихся на ресурсах РБК+, CNews или TAdviser. В остальных случаях действует стандартная для ФРП ставка 5 %.

Заем ФРП можно будет использовать на усиление трех направлений: "Системы управления производством и обработки баз данных", "Системы проектирования и разработки, которые включают автоматизацию проектирования и инженерного анализа" и "Новые производственные технологии, подразумевающие внедрение промышленных роботизированных комплексов и установку 3D-принтеров".