В Тюменской области в первой половине года провели 265 ярмарок

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265 ярмарок провели в первом полугодии 2018 года в городах и районах Тюменской области. Было реализовано 195,77 тонн продукции на общую сумму более 42,8 млн рублей. В ярмарочной торговле приняли участие предприятия агропромышленного комплекса Тюменской области, крестьянские и фермерские хозяйства.

Такие данные на заседании комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям доложил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

Он отметил, что сельскохозяйственные и продовольственные ярмарки местных производителей становятся важным фактором развития потребительского рынка.

В первом полугодии 2018 года в Тюмени проведены три областные ярмарки по реализации сельскохозяйственной и продовольственной продукции местных производителей.

"В ярмарочной торговле, - пояснил Пантелеев, - приняли активное участие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан, доля которых, в среднем, составила 36%. Общий товарооборот ярмарок составил 9,866 млн рублей".

В 2017 году в Тюменской области была проведена 561 специализированная продовольственная ярмарка и ярмарка выходного дня, на которых было реализовано 576,36 тонн продукции на сумму более 103 млн рублей.

В Тюмени в 2017 году было проведено девять областных ярмарок по реализации сельскохозяйственной и продовольственной продукции местных производителей.

Борис Олейник