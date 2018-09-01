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Александр Моор назвал прошедшую избирательную кампанию спокойной и корректной

Политика, 12:32 10 сентября 2018

admtyumen.ru

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Избирательная кампания в регионе прошла достаточно спокойно и корректно, кандидаты относились друг к другу с уважением. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Тюменской области Александр Моор.

Он подчеркнул, что различные политические силы конкурировали своими программами, не используя каких-то запрещенных приемов.

"Я получил очень полезный опыт. Было много интересных встреч и знакомств. Настроение у меня спокойное и рабочее", - сказал Александр Моор.

"Перед всенародно избранным губернатором Тюменской области будут стоять серьезные задачи, определенные в майском указе президента России Владимира Путина. Для решения этих задач сегодня разрабатываются национальные проекты, в которых есть региональная составляющая. Для нас это приоритетные цели", - подчеркнул он.

Кроме того, в Тюменской области реализуется немало социально значимых проектов и программ, которые необходимо продолжать и довести до успешного завершения, добавил врио губернатора.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , выборы губернатора

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