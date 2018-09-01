Более 75% жителей юга Тюменской области выбрали Александра Моора

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Далее в сюжете Александр Моор назвал прошедшую избирательную кампанию спокойной и корректной

75,47% избирателей Тюменской области (без учета округов) поддержали на выборах губернатора Александра Моора.

В единый день голосования, 9 сентября всего в регионе было открыто 2023 избирательных участках, на 2007 лидировал Моор. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, который на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", подвел итоги единого дня голосования.

На Ямале Александр Моор заручился такой же внушительной поддержкой – ему отдали голоса 74,94% избирателей. В Ханты-Мансийском автономном округе победитель получил 44,9% голосов избирателей.

Борис Олейник