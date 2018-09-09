Владимир Пискайкин положительно оценил ход выборов главы Тюменской области

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Партия "Справедливая Россия" провела избирательную кампанию по выборам губернатора Тюменской области на достаточно высоком уровне. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" лидер партийной фракции справедливороссов в Тюменской областной думе Владимир Пискайкин.

"Мы ознакомили тюменцев с партийной программой. Я благодарен своей сплоченной и креативной команде. Теперь все зависит от волеизъявления избирателей. Будем ждать результатов голосования. В целом ход выборов я оцениваю положительно", - сказал Владимир Пискайкин.

Напомним, голосование на выборах губернатора Тюменской области завершилось в 20 часов. По предварительным данным на 19 часов 30 минут, в выборах приняли участие 1 млн 192 тыс. 36 человек, или 47,21% избирателей.

Евгений Бабенко