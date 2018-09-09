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Андрей Артюхов: выборы в Тюмени прошли в спокойной обстановке

Политика, 21:15 09 сентября 2018

Пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: Пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

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Выборы губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы прошли в спокойной обстановке и без нарушений. Такое мнение высказал секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

"Несмотря на дождь и сырую погоду, выборы прошли достаточно активно. Я сегодня побывал на нескольких участках, пообщался с членами избирательной комиссии, с коллегами, у всех сложилось положительное впечатление. Надеюсь, для жителей региона важный день в жизни области стал настоящим праздником, чему поспособствовал фестиваль "Тюменская осень", — рассказал Андрей Артюхов.

Отметим, что в 20 часов закрылись все 2 тыс. 23 избирательных участка. По предварительным данным на 19 часов 30 минут в выборах приняли участие 1 млн 192 тыс. 36 человек, или 47,21%.

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# Андрей Артюхов , выборы губернатора

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