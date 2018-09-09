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За голосованием в Тюменской области наблюдают триста семьдесят семь видеокамер

Политика, 16:41 09 сентября 2018

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Видеозапись голосования на избирательном участке № 2919 помогла опровергнуть утверждение, что здесь дважды проголосовал один и тот же избиратель.

Об этом на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Как только мы такое сообщение получили, сразу же подняли видеозапись, - пояснил он. - Проанализировав видеозапись, убедились, что это были разные люди – разного возраста, внешнего вида и одежды".

Всего видеокамеры установлены на 377 избирательных участках и на всех территориальных избирательных комиссиях. Они проверены и работают без нареканий.

Борис Олейник

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# выборы , Игорь Халин , избирком , камеры

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