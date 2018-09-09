ЦИК РФ не имеет замечаний по организации выборов в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете За выборами в Тюменской области следят одна тысяча сто сорок наблюдателей

ЦИК РФ высоко оценил подготовку и проведение выборов в Тюменской области. Об этом на брифинге для журналистов сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Прошла ЦИК РФ видеоконференция с участием всех регионов, где в единый день голосования проходят выборы, - пояснил он. - Слушали и нашу избирательную комиссию. Замечаний в наш адрес нет. Голосование идет в штатном режиме".

К 14 часам свой выбор сделали уже 822 тыс. 874 жителей Тюменской области, Ямала и Югры или 29,44% избирателей.

На юге Тюменской области свой выбор сделали 39,63% избирателей. Традиционно активно голосуют жители Ямало-Ненецкого автономного округа - 41,55% (на 10 часов было 27.22%). Активнее пошли на избирательные участки жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - 22,69%( на 10 часов было 14,52%).

На юге региона активнее других голосуют избиратели Сладковского, Упоровского и Ишимского избирательных округов. Здесь уже сделали свой выбор более половины взрослого населения - более 60%.

Борис Олейник