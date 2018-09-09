В следственных изоляторах Тюменской области полным ходом идет голосование

Выборы губернатора | Фото ИА "Тюменская линия" Выборы губернатора | Фото ИА "Тюменская линия"

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Около 66 % избирателей, находящихся в следственных изоляторах Тюменской области, участвуют в выборах 9 сентября.

Как сообщил УФСИН России по Тюменской области, в настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона содержатся более 1 тыс. 200 человек, обладающих избирательным правом. Проголосовать изъявили желание около 800 человек из них, находящихся в следственных изоляторах № 1 (на ул. Ялуторовской), № 2 (г. Заководоуковск) и № 4 (п. Винзили).

Голосование подозреваемых, обвиняемых, подследственных и осужденных, чей приговор не вступил в силу, организовали по месту нахождения учреждений в двух самостоятельных избирательных участках: в СИЗО-1 Тюмени и в СИЗО-2 Заводоуковска. В остальных СИЗО представители избирательных комиссий приезжают с переносными урнами.

Напомним, по закону голосовать могут лица, не имеющие статуса осужденного. Это подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, осужденные, в отношении которых приговор суда не вступил в законную силу, а также граждане, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, в том числе находящиеся под домашним арестом.

Лина Орлова