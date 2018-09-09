Квитка: команда под руководством Дмитрия Артюхова продолжит работу по эффективному развитию Ямала

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9 сентября депутаты Законодательного собрания ЯНАО избрали губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", члены фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Артюхова на должность губернатора ЯНАО. Этот выбор был подкреплен решением президента Российской Федерации, которое было принято еще 29 мая. Именно тогда Владимир Путин оказал высокую степень доверия Дмитрию Артюхову и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом рассказал руководитель Уральского межрегионального координационного совета, депутат Государственной Думы Иван Квитка. "Важно, что в регионе сохраняется преемственность. Благодаря эффективной работе команды Дмитрия Николаевича Кобылкина был создан большой резерв для развития Ямало-Ненецкого автономного округа. Достигнуты высокие социально-экономические показатели. Сегодня правительство Ямала под руководством Дмитрия Артюхова активно продолжает работу над начатыми проектами, успешно реализует приоритетные задачи, обозначенные президентом Российской Федерации", - подчеркнул депутат.

Квитка отметил, что за короткий период времени общими усилиями было сделано немало, но предстоит еще много работы. "Убежден, что команде, которую возглавляет Дмитрий Андреевич, под силу обеспечить эффективное развитие экономики Ямала, поднять на качественно новый уровень социальную сферу региона и повысить благосостояние населения", - подытожил он.