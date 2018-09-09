Тюменские избиратели активизировались

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

22,12% избирателей сделали свой выбор на 12 часов местного времени по данным избирательной комиссии Тюменской области.

Традиционно активно голосуют жители Ямало-Ненецкого автономного округа - 27,22% (на 10 часов было 14,97%). Активнее пошли на избирательные участки жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - 14,52% ( на 10 часов было 5,64%).

На юге региона активнее других голосуют избиратели Ишимского района. Здесь уже сделали свой выбор более половины взрослого населения - 56,18%. Активность избирателей Голышмановского района составила 54,47%.

Дольше всех собираются на избирательные участки жители Восточного административного округа. К 12 часам только 18,36% из них исполнили свой гражданский долг. А ведь жители Тюмени сегодня выберут не только губернатора, но и депутатов Тюменской городской думы.

В целом только на юге региона, по данным избиркома, работают 1 тыс. 095 избирательных участков, в Ханты-Мансийском автономном округе – 710, в Ямало-Ненецком автономном округе – 218.

Борис Олейник