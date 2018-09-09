Жители Нижневартовского района лидируют по явке избирателей в ХМАО-Югре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменские избиратели активизировались

Жители Нижневартовского района демонстрируют самую высокую явку на выборах губернатора Тюменской области - 16,98 %, сообщает избирательная комиссия ХМАО-Югры.

В 8 часов 9 сентября в единый день голосования в Югре открылись все 710 избирательных участков. На 10 часов явка избирателей составила 61 тыс. 298 человек или 5,6 %. На втором месте по явке - Белоярский район – 14,9 % и Покачи – 14,04 %.

Досрочно в округе проголосовали 18 тыс. 961 человек, из них в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа проголосовали 1 тыс. 972 избирателя.

Добавим, всего численность избирателей по состоянию на 1 июля 2018 года составляет 1 млн 116 тыс. 99 человек.

Избирательный процесс обеспечивают 7 тыс. 710 членов участковых избирательных комиссий и 224 члена территориальных избирательных комиссий.

Напомним, 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в Ханты-Мансийском автономном округе проходят выборы губернатора Тюменской области, выборы депутатов в представительные органы муниципалитетов – городских и районных дум, а также глав 46 поселений. На мандаты по муниципальным выборам претендуют 1 тыс. 383 человека.