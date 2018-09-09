Выборы в Тюменской области проходят без нарушений

| Фото: Сергей Елесин | Фото: Сергей Елесин

Далее в сюжете Владимир Ульянов: проявить гражданскую активность должен каждый житель региона

С самого начала голосования в Тюменский облизбирком по Интернету стали поступать сообщения о нарушениях, якобы происходящих на избирательных участках, где жители региона выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления. Об этом на брифинге сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"Я говорю - якобы - потому что большая часть из них пришло от "Карта нарушений на выборах 2018 при поддержке движения "Голос", который не является наблюдателем на этих выборах, - отметил он. - И 18 сообщений касались ракурса видеокамер, которые должны быть направлены на столы для выдачи бюллетеней и урну для голосования. Каждый такой случай был взят под контроль, на каждый выехали специалисты "Ростелекома". Все нарушения были устранены".

Игорь Халин отметил, что 8 сентября накануне голосования все видеокамеры, а они установлены на 377 избирательных участках и на всех территориальных избирательных комиссиях, были проверены.

"Все они были настроены идеально и показывали то, что и должны были показывать, - подчеркнул он. - Почему произошел сбой в Ленинском и Восточном административных округах Тюмени, будем разбираться".

Инцидент в Ялуторовске, где один из членов участковой избирательной комиссии от оппозиционной партии пытался помещать комиссии выехать и организовать голосование в стационарном медицинском учреждении, был исчерпан, по словам Игоря Халина, после вмешательства сотрудников внутренних дел.

Еще одно обращение касалось фото- и видеосъемки, которую собирался делать на избирательном участке один из наблюдателей. Конфликт был разрешен, когда ему объяснили, что он должен был уведомить об этом комиссию заранее.

"Это полностью соответствует нормам, - пояснил Игорь Халин. - Проблему сняли – съемку разрешили".

Борис Олейник