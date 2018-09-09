Владимир Ульянов: проявить гражданскую активность должен каждый житель региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов проголосовал на выборах губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы.

"Я проголосовал и за кандидата в губернаторы, и за кандидатов Тюменской городской думы, как по партийным спискам, так и по одномандатному округу. Считаю, что каждому гражданину и жителю Тюменской области сегодня важно прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую активность", - отметил Владимир Ульянов в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия".

Любовь Голышева