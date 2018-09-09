Владимир Якушев пожелал тюменцам хорошего настроения в день выборов
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Главная задача всенародно избранного губернатора Тюменской области - продолжить реализацию многочисленных социально значимых программ в интересах тюменцев.
Об этом заявил экс-глава региона, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, проголосовав на выборах губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы.
"Юридически я - тюменец, поэтому специально приехал, чтобы принять участие в выборах, выполнить свой гражданский долг. Выборы очень серьезные - нам вместе с ямальцами и югорчанами предстоит избрать высшее должностное лицо всей большой Тюменской области", - подчеркнул глава Минстроя.
Очень большое значение имеют и выборы Тюменской городской думы, отметил Владимир Якушев.
"Именно депутаты, которых мы сегодня изберем, будут в ближайшие пять лет определять судьбу города и принимать очень значимые для всех тюменцев решения. Я пришел на выборы с хорошим настроением, ведь это праздник для нас. Желаю такого же настроя всем нашим землякам. Нужно, чтобы на избирательные участки пришло как можно больше людей", - убежден Владимир Якушев.
Экс-глава Тюменской области пожелал новому всенародно избранному губернатору продолжить все добрые начинания, которые реализуются в регионе.
"У нас действует огромное количество социально значимых программ. Нужно двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом. И, конечно, необходимо постоянно искать и внедрять что-то новое. Думаю, Тюменская область продолжит динамичное развитие", - заявил Владимир Якушев.
Евгений Бабенко