Владимир Якушев пожелал тюменцам хорошего настроения в день выборов

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

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Главная задача всенародно избранного губернатора Тюменской области - продолжить реализацию многочисленных социально значимых программ в интересах тюменцев.

Об этом заявил экс-глава региона, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, проголосовав на выборах губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы.

"Юридически я - тюменец, поэтому специально приехал, чтобы принять участие в выборах, выполнить свой гражданский долг. Выборы очень серьезные - нам вместе с ямальцами и югорчанами предстоит избрать высшее должностное лицо всей большой Тюменской области", - подчеркнул глава Минстроя.

Очень большое значение имеют и выборы Тюменской городской думы, отметил Владимир Якушев.

"Именно депутаты, которых мы сегодня изберем, будут в ближайшие пять лет определять судьбу города и принимать очень значимые для всех тюменцев решения. Я пришел на выборы с хорошим настроением, ведь это праздник для нас. Желаю такого же настроя всем нашим землякам. Нужно, чтобы на избирательные участки пришло как можно больше людей", - убежден Владимир Якушев.

Экс-глава Тюменской области пожелал новому всенародно избранному губернатору продолжить все добрые начинания, которые реализуются в регионе.

"У нас действует огромное количество социально значимых программ. Нужно двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом. И, конечно, необходимо постоянно искать и внедрять что-то новое. Думаю, Тюменская область продолжит динамичное развитие", - заявил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко