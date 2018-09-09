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За выборами в Тюменской области следят одна тысяча сто сорок наблюдателей

Политика, 16:25 09 сентября 2018

Сергей Елесин | Фото: Сергей Елесин

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Выборы в Тюменской области проходят под жестким контролем общественных наблюдателей. Об этом на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Назначать наблюдателей имеют право кандидаты в губернаторы и депутаты, а также политические партии, которые участвуют в выборах, - пояснил он. - По всей области работают 1 тысяча 140 наблюдателей. 627 из них представляют кандидатов, 513 – политические партии".

В Тюмени больше всего наблюдателей работают на избирательных участках Калининского административного округа – 112, Ленинского – 96, Восточного – 72 и Центрального – 41.

"Также мы работаем в тесном контакте с центром общественного контроля, который создан на базе общественной палаты Тюменской области", - отметил Игорь Халин.

Борис Олейник

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# выборы , Игорь Халин , Общественная палата , общественные наблюдатели

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