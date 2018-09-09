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Более ста сорока тысяч ямальцев проголосовали на выборах губернатора Тюменской области

Политика, 16:57 09 сентября 2018

www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru | Фото: www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru

143 тыс. 924 человек, или 41,55 % от общего числа избирателей, внесенных в списки на момент открытия избирательных участков, приняли участие в выборах губернатора Тюменской области по данным на 14 часов 9 сентября, сообщает избирательная комиссия ЯНАО.

В муниципальных районах явка избирателей варьируется от 30,13 % до 69,70 %. Лидер голосования - Красноселькупский район.

Среди городов показатель проголосовавших - от 30,13 % до 53,01 %. Самый высокая явка избирателей отмечена в Муравленко.

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# выборы губернатора , ЯНАО

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