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Около двухсот пятидесяти тысяч югорчан приняли участие в выборах губернатора Тюменской области

Политика, 17:44 09 сентября 2018

www.khantu-mansy.izbirkom.ru | Фото: www.khantu-mansy.izbirkom.ru

Далее в сюжете На выборах главы Тюменской области проголосовали 47,21% избирателей

246 тыс. 961 жителей Югры, или 22,69 % от числа избирателей, внесенных в списки на момент открытия избирательных участков, приняли участие в выборах губернатора Тюменскою области, по данным на 14 часов 9 сентября, сообщает избирательная комиссия ХМАО-Югры.

Для сравнения, на прошедших выборах губернатора Тюменской области в 2014 году явка на 14 часов составляла 19,65 %.

Напомним, численность избирателей в Югре – 1 млн 116 тыс. 99 человек. Самая высокая явка среди муниципальных районов - в Белоярском, 44,3 %, Нижневартовском, 40,83% и Кондинском районах, 40%. Среди городов самый высокая явка в Покачах, 41,44%, Лангепасе, 36,81% и Югорске, 33,90%.

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# выборы губернатора , ХМАО-Югра

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