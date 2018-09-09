На выборах главы Тюменской области проголосовали 47,21% избирателей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области завершились выборы губернатора региона, депутатов местного самоуправления ряда муниципалитетов. В 20 часов закрылись все 2 тыс. 23 избирательных участка. По предварительным данным на 19 часов 30 минут в выборах приняли участие 1 млн 192 тыс. 36 человек, или 47,21%.

Об этом на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Явка избирателей средняя. Хотелось бы выше, но помешал дождь", - отметил глава облизбиркома.

На юге Тюменской области проголосовали 55,56% избирателей (605 тыс. 623) . В Ханты-Мансийском автономном округе 34,1% (371 тыс. 219). В Ямало-Ненецком автономном округе 62,13% (215 тыс. 194)

Сейчас в избирательных участках начался подсчет голосов. Предварительные результаты будут объявлены утром 10 сентября. На 11 часов назначена пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Борис Олейник