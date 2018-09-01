Игорь Халин дал оценку кампании по выборам губернатора Тюменской области

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В Тюменской области не было ни одного случая удаления наблюдателей с избирательных участков. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Всего, в единый день голосования, 9 сентября на участках работали наблюдатели от кандидатов и политических партий – 1 тыс. 631 человек (812 – члены участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса).

"Обрадовало то, что у нас практически не было жалоб со стороны наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса. Обращения были единичными и носили они разъяснительный и информационный характер. На одном избирательном участке говорили, что наблюдатели сидят далековато, кому-то показалось, что не очень хорошо видно столы, где подсчитывают бюллетени - то, что мы могли, устранили. Но, в принципе, подсчет голосов и подведение итогов прошли на основании действующего законодательства. В целом, можно говорить, что за всю кампанию по выборам губернатора Тюменской области в избирательную комиссию поступило всего семь обращений", - пояснил Халин.

Всем обращениям была дана правовая оценка.

Напомним, что победу на выборах губернатора Тюменской области одержал кандидат от партии "Единая Россия" Александр Моор. За него, по предварительным данным, отдали свои голоса 816 тыс. 253 избирателя (65,86%) – жители Тюменской области, Ямала и Югры.

Екатерина Исаева