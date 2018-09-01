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Александр Моор победил на выборах главы Тюменской области

Политика, 11:03 10 сентября 2018

фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете Игорь Халин дал оценку кампании по выборам губернатора Тюменской области

Убедительную победу на выборах губернатора Тюменской области одержал кандидат от партии "Единая Россия" Александр Моор. За него, по предварительным данным, отдали свои голоса 816 тыс. 253 избирателя (65,86%) – жители Тюменской области, Ямала и Югры.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Второй результат на этих выборах показал кандидат от ЛДПР Артём Зайцев, заручившийся поддержкой 161 тыс. 68 человек (12,99%). Совсем немного уступил ему кандидат от КПРФ Иван Левченко. За него проголосовал 159 тыс. 81 избиратель (12,83%).

Четвертое место занял кандидат от "Справедливой России" Владимир Пискайкин - 71 тыс. 569 голосов, или 5,77%.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" ﻿

Всего в выборах 9 сентября приняли участие 49,10% избирателей.

Борис Олейник

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# выборы губернатора , Игорь Халин

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