Поисковики спасли заблудившихся под Ноябрьском грибников

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Грибника, заблудившегося в непогоду в лесах между Муравленко и Ноябрьском, спасли волонтеры-поисковики и полицейские. Как сообщает ИА "Север-Пресс", о мужчине, потерявшемся в районе реки Пякупур, стало известно ночью 9 сентября.

На горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" позвонила дочь грибников. Она сообщила, что ее родители уехали в лес на машине. Там они разошлись в разные стороны, позже женщина вышла к машине, а мужчина не появился.

Поиск усложняла погода, температура была около нуля градусов, шел мелкий дождь, дул ветер с порывами до 13 метров в секунду. Поисковики организовали два экипажа - из Муравленко и Ноябрьска.

К поискам подключилась также и полиция. Волонтеры включали фары, громкий сигнал, запускали ракетницу. Потерявшийся мужчина вышел на связь. Был найден уставшим и замерзшим, но в удовлетворительном состоянии. Жена дожидалась его у закрытой машины, так как ключи муж унес с собой.