Тюменские интеллектуалы собрали деньги для Российского детского фонда

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Команда "Синхрофазатрон" во главе с капитаном, финансовым советником ООО "СК" Allianz Жизнь Алексеем Огибаловым стала победителем благотворительной игры "Что? Где? Когда?", которая прошла на базе тюменского "Кванториума", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Лучшими игроками признаны президент Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев и управляющий партнер ЮК "Аспект" Степан Матаев. Они получили специальные призы от "Кванториума" - отпечатанные на 3D-принтере оригинальные головоломки.

Игра проходила на площадке бизнес-отеля "Евразия" в рамках работы закрытого интеллектуального бизнес-клуба "MassOn". Участники отвечали на вопросы из области инновационного проектирования, робототехники, новейшей педагогики и нанотехнологий, подготовленные руководителем тюменского детского технопарка Дмитрием Тарасовым.

Самым интересным и необычным игроки признали вопрос в формате. Участникам предлагалось понять, какие из предложенных стихотворений написал лидер группы "Гражданская оборона" Егор Летов, а какие – нейросеть, созданная людьми и наученная писать стихи на примерах русской поэзии.

Организаторы благотворительной игры собрали 24 тыс. 500 рублей. Все деньги передали Тюменскому отделению "Российского детского фонда".