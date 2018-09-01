Упоровский район преодолел экватор уборочной страды

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Упоровский район преодолел "экватор" уборочной страды - убрано 56 % посевных площадей, сообщает областной департамент АПК.

Упоровские сельхозпроизводители, несмотря на затяжную посевную этого года и непростые погодные условия в период уборки, смогли нагнать общие показатели региона по обмолоту зерновых и зернобобовых культур 2017 года. При этом показывая хорошую урожайность — 28 ц/га.

Среди лидеров также Тюменский и Ярковский районы и Заводоуковский городской округ, где убрано 46, 41 и 40 % посевных площадей соответственно. При этом по урожайности среди всех районов области Заводоуковский городской округ вышел вперед. Здесь урожайность составляет 32 ц/га.

В целом по области на 12 сентября обмолочено около 26,8 % зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 439,5 тыс. тонн.

Активнее всего идет уборка озимых культур. Они уже убраны на площади 9,1 тыс га, при плане 10,1 (90%).

Также на хранение заложен урожай гороха, который уже собран с площади 27,8 тыс га, что составляет 86 % от запланированного.

Уборочную кампанию сдерживают сложные погодные условия в большинстве районов области. Тем активней идет работа сельхозпроизводителей при благоприятных условиях. Производительность составляет 8,7 тыс. га в сутки, что превышает показатель 2017 года.