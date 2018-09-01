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Маленькие тюменцы дадут отпор гриппу на всероссийском конкурсе

Общество, 17:00 17 сентября 2018

www.mozhga-gov.ru | Фото: www.mozhga-gov.ru

Принять участие во Всероссийском детском оздоровительном конкурсе "Супергерои против простуды и гриппа" и оказать информационную поддержку приглашает руководителей детских дошкольных и образовательных организаций города и области Управление Роспотребнадзора по региону.

Конкурс с сентября по декабрь 2018 года проводят медико-биологический научно-производственный комплекс "Цитомед" (МБ НПК "Цитомед") совместно с Благотворительным Фондом "Семья" при поддержке Роспотребнадзора.

Конкурс позволит привлечь внимание детей и их родителей к теме профилактики гриппа и ОРВИ путем соблюдения несложных профилактических мер, укрепляющих здоровье.

Подробности здесь.

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# грипп

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