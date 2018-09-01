Ремонт дорог ямальцы назвали приоритетным направлением программы "Сотрудничество"

| Фото: правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Ремонт дорог между городами и поселениями в автономном округе назвали самым важным направлением программы "Сотрудничество" жители Ямало-Ненецкого автономного округа, которые участвовали в опросе по определению приоритетных направлений программы. По данным правительства ЯНАО, за него проголосовали 18,6% человек.

На второй позиции "Медицинские и санаторные услуги" - 17,9% голоса, третья строчка - "Завершение строительства дороги Салехард – Надым" - 15,3%.

Развитие транспортной инфраструктуры ЯНАО глава региона Дмитрий Артюхов ранее назвал одним из приоритетов своей работы.

"В этом году благодаря программе "Сотрудничество" мы существенно продвинулись в строительстве дороги Надым – Салехард. Теперь важно сохранить темп, продолжать работать быстро и качественно, чтобы через три года это крайне необходимое округу строительство завершить. Но внимания требуют и другие наши дороги. Следующий шаг – движение на юг, ремонт трассы от Надыма до Ноябрьска. Дорога в отпуск для наших жителей должна быть безопасной", - отмечал Дмитрий Артюхов, выступая перед депутатами на внеочередном заседании Законодательного собрания ЯНАО 9 сентября.

В пятерку приоритетов по результатам опроса ямальцы также включили "Программу переселения на юг Тюменской области" - 15,1% голосов, за "Социальные выплаты и льготы" отдано 14,4% голосов. Завершают народный рейтинг приоритетов "Увеличение оборота продовольственных товаров тюменских и ямальских производителей" и "Предоставление земельных участков многодетным семьям в Тюменской области" с результатом в 10% и 8,6% соответственно.

"Неудивительно, что во главу угла ямальцы поставили качество дорог. Все хотят ездить по ровным, безопасным трассам даже на Крайнем Севере. Видно, что завершения строительства участка Салехард – Надым жители тоже очень ждут, раз он попал на третье место. Итоговый рейтинг показал: запросы населения идут в унисон с нынешней политикой региона, которая направлена на развитие транспортной инфраструктуры. Надо понимать, что подобные опросы должны быть лакмусом для органов власти", - подчеркнул исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа" Василий Рябиков.

Напомним, опрос о приоритетах программы "Сотрудничество" проводился на территории ЯНАО с 15 августа по 9 сентября и состоял из заочного и очного этапов.

В режиме онлайн ямальцы голосовали на информационном ресурсе "Живём на Севере", также организаторы (Ассоциация "Совет муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа") предусмотрели возможность личного участия в опросе. "Очный" этап состоялся 9 сентября. На выбор жителям арктического региона было предложено семь направлений. В ходе обоих этапов ямальцы отдали более 390 тыс. голосов.