Наталья Комарова: миссия нашей тройки – быть крыльями проектов

Миссия нашей тройки – быть крыльями проектов, которые будут работать на развитие нашей страны. Об этом в приветственном слове на торжественной церемонии вступления Александра Моора в должность губернатора Тюменской области заявила губернатор Югры Наталья Комарова, сообщает правительство ХМАО-Югры.

"Александр Викторович, вы – специалист в банковском деле, поэтому знаете основное правило любого банка: кредит можно выдать только тому лицу, которое вызывает доверие. Вы получили такой кредит доверия более чем от 1 миллиона 200 тысяч ваших земляков, – добавила глава Югры. – Вы - коренной сибиряк, а Западная Сибирь всегда была мотором развития российского государства. Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа – это российская западносибирская тройка. В свое время русская тройка была задумана для быстрой езды на длинные расстояния и стала одним из символов российского государства. Миссия нашей тройки – быть крыльями проектов, которые будут работать на развитие нашей страны".

Наталья Комарова напомнила, что в своих программных выступлениях Александр Моор в числе приоритетов сотрудничества с Югрой обозначал развитие транспортной инфраструктуры. Глава Югры подчеркнула, что автономный округ готов идти навстречу в этом и многих других направлениях, реализуемых в интересах граждан.