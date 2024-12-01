Новогодний праздник для детей детей участников СВО организовали областные депутаты

| Фото: Тюменской областной думы | Фото: Тюменской областной думы

Благотворительное новогоднее мероприятие со спектаклем "Красавица и Чудовище" для детей участников специальной военной операции состоялось в Тюменском театре кукол. Его организовали депутаты областной думы Юрий Баранчук и Андрей Моргун.

По словам Юрия Баранчука, проект осуществлен при содействии главы Тюмени Максима Афанасьева, заместителя губернатора области Алексея Райдера, директора департамента образования и науки Тюменской области Вероники Ефремовой.

"Собрать детей из всей тюменской агломерации было сложно, но нам помогли. В зале 419 человек вместе с педагогами и сопровождающими. Это дети моих товарищей, в том числе и боевых, из Тюменского, Нижне-Тавдинского, Ялуторовского, Заводоуковского районов", - рассказал депутат.

Юрий Баранчук с гуманитарным грузом 11 раз был в наших подразделениях на линии боевого соприкосновения, в новом году собирается отправиться в 12-ю командировку.

"100 новогодних подарков отправили нашим бойцам на передовую, точно такие же получат их дети в Тюменском театре кукол. И надо ещё посмотреть, у кого радости было больше! Для меня это счастье – помогать всем, чем могу", - поделился законодатель.

Юрий Баранчук многодетный отец и понимает, как важно поддерживать воинам связь с семьями, потому и устроил двойной праздник.

Перед началом спектакля для детей провели игровое новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

Постановка "Красавица и Чудовище" не оставила юных зрителей равнодушными, они бурно реагировали на происходящее. Особенность этого театра – знать своего зрителя, включать детей в просмотр, ждать их живой, непосредственной реакции.

Также на празднике Юрий Баранчук исполнил мечту 12-летней Виктории, сняв шарик с "Ёлки желаний". Девочка увлечена танцами, занимается хип-хопом и была очень рада получить сертификат в спортивный магазин. После спектакля все ребята получили сладкие подарки.