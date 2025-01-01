Предприятиям АПК компенсируют часть расходов на обучение студентов по целевым договорам

Часть расходов по обучению студентов в рамках целевых договоров компенсируют предприятиям агропромышленного комплекса. Мера поддержки действует с января 2025 г., сообщает правительство России.

"Президент отмечал, что с ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров и молодых специалистов. С учетом поручений главы государства правительство скорректировало государственную программу развития сельского хозяйства", - уточнил на заседании кабинета министров председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, предусмотрена частичная компенсация оплаты труда и проживания привлеченных на практику студентов аграрных вузов и студентов сельхознаправлений других институтов и университетов.

Предполагается ввести стимулирующие выплаты в размере 40 тыс. рублей в месяц специалистам вузов и научных организаций, которые участвуют в проектах по технологической модернизации и инновационному развитию агропрома. По 30 тыс. рублей в месяц будут получать учителя, преподающие профильные предметы в агротехнологических классах в сельских школах.

А сами агроклассы и школы получат компенсацию затрат на оборудование и создание условий для учебы детей.

Педагоги аграрных вузов, которые находятся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора, смогут выкупить жилье, которое им предоставили по найму. После пяти лет работы в агровузе по цене, не превышающей 20 % расчетной стоимости, через 10 лет работы – за 1 %. Всего на эти цели в 2025 году предусмотрено свыше 6,5 млрд рублей.

Ветераны, а также участники СВО смогут получить грант "Агромотиватор" для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Его размер на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до 7 млн рублей, а по другим направлениям – до 5 млн рублей.

Изменения уже доступны аграриям с 1 января. Михаил Мишустин поручил Минсельхозу обеспечить реализацию поставленных президентом задач по улучшению положения дел с кадрами для АПК, ведь помимо повышения производительности, выполнение этих мер поможет созданию новых рабочих мест на селе.