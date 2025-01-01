В Тюмени открыли школу на 1 тыс. 101 учебное место в микрорайоне Мелиораторов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новую школу № 45 в микрорайоне Мелиораторов открыли в Тюмени 13 декабря. Осмотрели учебный корпус губернатор региона Александр Моор и глава города Максим Афанасьев.

"Это хороший новогодний подарок. Здание построено по современным стандартам. Здесь вы сможете получать знания по школьным предметам, у вас созданы хорошие возможности для творчества, занятий наукой и спортом. Отмечу, что 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества, а в нашем регионе мы еще проводим Год героев. Во время уроков "Разговоры о важном", внеклассной работы я предлагаю вам внимательно изучить и вспомнить великую историю страны, наших защитников и, конечно, бойцов, находящихся на спецоперации", – обратился к школьникам на торжественной линейке глава Тюменской области Александр Моор.

Школа рассчитана на 1 тыс. 101 учебное место и будет работать в одну смену. Наполняемость каждого класса составляет от 25 до 30 человек. Для учеников подготовлены и оснащены современным оборудованием учебные классы и мастерские, актовый зал и информационно-библиотечный центр. Есть кабинеты по робототехнике, информатике, биологии, физики, основам безопасности и защиты Родины. Обеденный зал с пищеблоком создан на 550 посадочных мест.

Особое внимание уделено спортивному блоку. Это пять спортивных залов, включая тренажерный и зал для занятий самбо, тир, а также уличные спортивные и игровые площадки.

"У меня всегда была мечта создать такую школу, где ученики могли бы реализовать свои таланты. Вместе со мной мечтали об этом и педагоги. Наверняка у каждого из вас тоже есть своя мечта. Я желаю каждому из вас упорства, терпения, трудолюбия, настойчивости. Уверен, что мечта каждого из вас обязательно сбудется", - отметил директор общеобразовательного заведения Дмитрий Коляденко.

Помимо этого, в школе есть автогородок для обучения правилам дорожного движения младшеклассников, мобильное здание для хранения и выдачи зимнего инвентаря. А на территории установлена первая в Тюменской области детская научная игровая площадка. Она получила верификацию в Министерстве науки и высшего образования России.

"В нашем городе активно развивается социальная инфраструктура. Нет ни одного года, когда бы мы не открыли или не отремонтировали новую школу. Но нужно знать, что какое бы ни было современное, технологичное оборудование, главное - тяга к знаниям и уважение к наставникам, которые хотят дать вам возможность реализовать все ваши инициативы", – подчеркнул Максим Афанасьев.

Глава Тюмени также отметил, что микрорайон Мелиораторов — перспективный и развивающийся. По его словам, с 20 числа планируется запустить 37 маршрут, который будет курсировать до новой школы.

"Мы видим, как он прирастает населением. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию один многоквартирный дом, в этом и следующем будет еще по одному. Мы успешно решаем вопрос по расселению ветхого аварийного жилья. Заключили договор на комплексное развитие территорий площадью более двух гектар, появятся здесь и новые социальные объекты, всего будет создано 11 километров дорог. Это все свидетельствует о привлекательности этой территории для жизни", - добавил Максим Афанасьев.

Напомним, что школа создана в рамках национального проекта "Образование". Всего в этом году обучение здесь завершат 246 ребят.

Виктория Макарова